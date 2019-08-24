موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف نادي ليفربول منافسه آرسنال، في قمة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وتنطلق المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة ليفربول وآرسنال على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويعود آخر فوز لآرسنال على ليفربول إلى أبريل 2015، عندما فاز 4/1، ومنذ ذلك الحين فاز ليفربول في 4 مرات، في حين انتهت 4 مباريات بالتعادل.

وحفز المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول لاعبيه للحفاظ على ”حالة النهم“ من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وقال: ”يجب أن نلهم ونحمس بعضنا البعض وأن نكون فريقًا يتسم بالنهم الشديد. يجب أن نحافظ على حالة النهم لدينا.. ونحن كذلك. ليس لدي شك في ذلك“.

وأضاف ”أفضل روح فريق يمكن أن تراها في العالم ليست فقط التي يكون فيها أفراده معًا. نسعى للوصول إلى المعادلة المثالية.. وهذا ما نحن فيه الآن وما نعمل من أجله كل يوم“.

ورد كلوب على الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال الذي قال الصحفيين إنه كان يود ألا يلاقي ليفربول هذا الموسم، ورد المدرب الألماني ”نريد أن نصبح الفريق الذي لا يريد أحد مواجهته. نريد أن تفكر الفرق المنافسة خلال المباريات معنا بأننا في غاية السرعة والنهم والغضب“.

وواصل مدرب ليفربول ”ما يقولونه قبل المباراة ليس مهمًا. تريد أن يقول الناس في النهاية لم يكن الأمر مجرد نزهة اليوم“.