لست عالمًا أو كيميائيًا.. ماوريسيو بوكيتينو يرد بسخرية بشأن إجراء تعديلات على تشكيلة توتنهام

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إنه من الأفضل ترك التجارب للعلماء، ردًا على سؤال حول إمكانية إجراء تعديلات على تشكيلته عند مواجهة نيوكاسل يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غد الأحد.

وخسر نيوكاسل 0/1 أمام آرسنال في الجولة الافتتاحية ثم خسر 1/3 أمام نوريتش سيتي الصاعد للأضواء.

وقال بوكيتينو للصحفيين عن إمكانية إجراء تجارب على التشكيلة: ”تجارب؟ أنا لست عالمًا أو كيميائيًا“.

”وأضاف: ”نحن مدربون ونقوم بعملنا ولا نجري تجارب بل ندرب أشخاصًا يملكون القدرة على لعب كرة القدم وهذا ما في الأمر“.

وتابع: ”لا تقارنوننا مع الأطباء أو الأشخاص الذين يدرسون كثيرًا في الجامعات. أحترم هؤلاء جدًا. التجارب تساعد في الحياة لكنني مجرد مدرب لكرة القدم“.

وقال المدرب الأرجنتيني إن مواطنه جيوفاني لو سيلسو القادم من ريال بيتيس هذا الصيف بعيد عن خوض مباراة كاملة بسبب حالته البدنية. وأوضح: ”موقف لو سيلسو لن يكون سهلًا لأنه مدد عطلته بعد كوبا أمريكا، ولم يقم بفترة إعداد كافية ولم يتدرب كثيرًا وتعاقد معنا بعد أسبوع دون تدريب.

وواصل: ”يتدرب جيدًا الآن ونحتاج لمنحه الوقت ولن نتوقع منه الكثير حاليًا“.

ويعود لاعب الوسط ديلي آلي أمام نيوكاسل بعد غيابه عن انطلاقة الموسم بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية، كما يعود المهاجم سون هيونغ مين بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لـ 3 مباريات، الممتدة من الموسم الماضي.

ويغيب اللاعب المنضم بمبلغ قياسي عن اللقاء بسبب إصابة طفيفة خلال التدريبات

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة توتنهام ونيوكاسل يوم الأحد، الساعة 18:30 توقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.