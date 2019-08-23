مباراة تشيلسي ضد نوريتش سيتي.. ضربة جديدة لفرانك لامبارد

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، اليوم الجمعة، إن لاعب الوسط نغولو كانتي يعاني من إصابة في كاحله وقد لا يشارك أمام نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غدًا السبت.

ويمثل غياب كانتي ضربة قوية للفريق اللندني الذي يعاني دفاعيًا بالفعل، حيث تلقت شباكه 5 أهداف في مباراتين بالدوري حتى الآن.

وقال لامبارد خلال مؤتمر صحفي اليوم:“كانتي تعرَّض لإصابة وسنقيّم حالته خلال الـ 24 ساعة المقبلة. لقد تعرض لالتواء في الكاحل“.

وسيغيب أيضًا عن تشيلسي قلب الدفاع أنطونيو روديغر الذي يعاني من إصابة في ركبته في نهاية الموسم الماضي.

وأضاف لامبارد:“روديغر ليس جاهزًا، وأتمنى أن ينضم للتدريبات الأسبوع المقبل، وبيدرو غاب عن التدريب مع زملائه نظرًا لإرهاقه على مدار 3 أسابيع، وهذا اجراء احترازي فقط“، وبات الشاب كالوم هودسون-أودوي، الذي يعاني من إصابة في وتر العرقوب منذ أبريل/ نيسان الماضي، قريبًا من استعادة لياقته، وقد يعود إلى تشكيلة الفريق عقب فترة التوقف الدولية الشهر المقبل.

وقال لامبارد عن لاعبه الشاب:“إنه يتدرب ويبدو متألقًا وحاسمًا، لكن نريد الحفاظ عليه لأنه غاب عن الملاعب فترة طويلة“.

وحث لامبارد، بعدما هز فريقه شباك منافسيه مرة واحدة في مباراتين، مهاجمي الفريق ليكونوا أكثر حسمًا أمام المرمى، وتمنى استعادة مهاجمه البلجيكي ميشي باتشواي.

وغاب باتشواي عن أول مباراتين، واللتين جمع خلالهما تشيلسي نقطة واحدة، وخاض مباراة مع فريق تحت 23 عامًا منتصف الأسبوع الماضي لكنه ضمن خطط لامبارد لهذا الموسم.

وقال مدرب تشيلسي عن باتشواي:“قدّم أداءً جيدًا، وحقق ما أراده من المباراة، ولعب بجدية، ونريده معنا ليزيد التنافس في الهجوم“.