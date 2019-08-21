تقارير: بروسيا دورتموند يحصن لاعبه غادون سانشو بعقد جديد

كشفت تقارير صحفية عن قيام بروسيا دورتموند الألماني بتوقيع عقد جديد مع مهاجمه الإنجليزي غادون سانشو، لتحصينه ضد مطامع كبار أوروبا في السنوات المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن توقيع الدولي الإنجليزي على عقد جديد مع دورتموند يُبقيه داخل ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“ لسنوات أخرى مقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقد يتضمن حصول صاحب الـ19 عامًا على راتب أسبوعي يبلغ 190 ألف جنيه إسترليني، أي 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًّا.

وأراد دورتموند بهذه الخطوة تحصين نجمه الشاب من رغبات مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في الظفر بتوقيعه.

وكان عقد سانشو مع دورتموند يمتد حتى عام 2022، كما قام النادي بمضاعفة راتب اللاعب في وقت سابق، كمكافأة على مردوده مع الفريق طوال الموسم الماضي.

يذكر أن يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، قد أفصح في وقت سابق عن استفسار مسؤول أحد الأندية الأوروبية الكبرى عن مدى إمكانية ضم سانشو، لكنه أبلغه بنسيان الأمر.