بروسيا دورتموند ينطلق بقوة وبايرن ميونخ يتعثر في الجولة الأولى بالدوري الألماني

شهدت انطلاقة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم تعادلًا مفاجئًا لبايرن ميونخ البطل، بينما حقق بروسيا دورتموند انتصارًا كبيرًا على طريق السعي للتتويج باللقب لأول مرة منذ 7 سنوات.

وجاء فوز بروسيا دورتموند المتطلع للقب بنتيجة 5/1 على أوغسبورغ أكبر انتصار يحققه الفريق المنتمي لمنطقة الرور في افتتاح الموسم طوال تاريخه، ويسعى بروسيا دورتموند، الذي فرط في تقدمه بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه بحلول نهاية الدور الأول الموسم الماضي ليكتفي بالمركز الثاني للتتويج، منذ آخر مرة حقق فيها بطولة الدوري في 2012.

أما بايرن ميونخ حامل اللقب فقد تعثر في أولى مبارياته في الموسم الجديد وتعادل 2/2 أمام هيرتا برلين، لكن الفريق البافاري كان أكثر نجاحًا خارج الملعب بعد ضم ميكيل كويزانس لاعب منتخب فرنسا تحت 20 عامًا والتعاقد مع فيليب كوتينيو لاعب برشلونة.

لكن الفريق البافاري عليه أن يتخذ قرارًا بشأن اللاعب الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز الذي يسعى بكل قوة لمغادرة الفريق بسبب قلة الفرص لمشاركته في المباريات.

وقال سانشيز بعد أن شارك بديلًا في الدقائق الأخيرة أمام هيرتا برلين“ ”الوضع لا يناسبني، طلبت من النادي مجددًا المغادرة والانضمام إلى فريق آخر، لكنهم لم يسمحوا بذلك“.

وأضاف ”المشاركة لمدة 5 دقائق مثلما حدث اليوم ليست كافية بالنسبة لي“.

وانضم سانشيز إلى بايرن ميونخ في 2016 لكنه أخفق في الحفاظ على مكانه كلاعب أساسي بسبب شراسة المنافسة، وأعرب عن غضبه عدة مرات بسبب قلة المشاركات.

وفاز أينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم 1/0، وبهذا يكون حقق الانتصار في جميع مبارياته الست في مختلف المسابقات حتى الآن هذا الموسم، وهي أفضل بداية للفريق منذ موسم 1997/1998؟

وفاز أينتراخت فرانكفورت في أربع مباريات في تصفيات الدوري الأوروبي إضافة إلى مباراة في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وأصبح بيتر جولاتشي حارس لايبزيغ أول لاعب في النادي يشارك في 100 مباراة في الدوري الألماني عندما لعب أمام يونيون برلين أمس الأحد.

وانضم الحارس المجري (29 عامًا) إلى لايبزيغ في 2015 عندما كان لا يزال حينها في دوري الدرجة الثانية، ولعب جولاتشي مع الفريق في كل المواسم منذ صعوده لدوري الأضواء في 2016.