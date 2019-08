محمد صلاح: لا أحب تقنية الـVAR.. ولكن أنتظر منها منحي ركلات جزاء هذا الموسم (فيديو)

أعرب الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، عن عدم حبه لتطبيق تقنية الفيديو المساعد الـVAR مؤخرًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح، في تصريحات أبرزتها شبكة ”سي إن إن“: ”تطبيق الفار؟ لا أحب ذلك.. هذا رأيي لأنني أحب كرة القدم كما هي“.

وأضاف: ”أحب كرة القدم بالأخطاء التي يرتكبها الحكام، وبالعدوانية التي تحدث من قبل اللاعبين“.

وتابع: ”تطبيق الفار مهم في بعض الأحيان، لحماية اللاعبين من الألعاب الخطيرة. وأرى أن هذا يمكن أن يكون السبب الوحيد للعودة إلى تقنية الفيديو في المباريات“.

وأردف: ”بالنسبة لي أقبل كرة القدم بأخطاء الحكام واللاعبين، وبهذه الطريقة تزداد اللعبة إثارة“.

VAR continues to divide opinion. Mo Salah tells @cnnsport he's not a fan: "I love football how it is." https://t.co/DTFQQhmg6b pic.twitter.com/MvD70NcsoW

— CNN International (@cnni) August 20, 2019