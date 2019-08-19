محمد صلاح يكشف موقفه من الاعتزال الدولي ويجدد انتقاده للاتحاد المصري لكرة القدم

عبّر النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر، عن عدم سعادته بعلاقته مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال محمد صلاح في حوار مطول مع شبكة ”CNN“، ”أنا سعيد في ليفربول، أنا أحب الجماهير وهم يحبونني. أنا سعيد في النادي“.

وأضاف محمد صلاح عن بلاده مصر ”أحب هذه البلاد من قلبي، دائمًا ما أفكر فيها، لقد دفعني شيء ما إلى الأمام لأكون ملهمًا للأطفال، أريد أن أكون ذلك الشخص، لذا فإن اعتزال اللعب مع منتخب مصر أمر كبير بالنسبة لي“.

وعبّر صلاح، البالغ من العمر 26 عامًا، عن إحباطه الشديد من الأحداث في معسكر منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019، التي استضافتها مصر لكنها ودعت من الدور الثاني، حيث قال إنه لم تكن خصوصية للاعبين، ولم يستطع الخروج من غرفته، في حين تم تجاهل المظالم التي تم نقلها إلى مجلس الإدارة.

وتابع صلاح في حواره مع ”CNN“: ”أعتقد أن العلاقة مع الاتحاد أشبه بالمنافسة، من هو الفائز؟ وبالنسبة لي لن أكون فائزًا أبدًا لأنني لاعب، لذا، عندما أتيت لأخبرك شيئًا ما، عليك أن تعرف أنني أخبرك فقط لأني أريد أن أكون سعيدًا، للحصول على شيء للمنتخب الوطني، لفعل شيء أكثر للمنتخب الوطني، ليس فقط أنني أخبرك لأنني أبين لك أنني قوي، لست قويًا هناك، وصدقني، لو كنت قويًا هناك، لكان بإمكاني تغيير الكثير من الأشياء“.

وودع منتخب مصر من الدور الثاني بعد أن خسر 0/1 أمام جنوب أفريقيا، حيث أقيل المدرب خافيير أجييري كما استقال هاني أبوريدة من رئاسة الاتحاد المصري.

وواصل محمد صلاح انتقاداته: ”السهولة التي تمكن الناس من الوصول إلى فندق الفريق ”ليست طبيعية“، قضينا يومًا واحدًا لم أستطع النزول من الغرفة حتى الساعة 9:30 مساءً، عندما حاولت النزول كان الأمر مثل 200 شخص معي، أنا أشتكي لأنني إنسان، أريد أن أكون مع اللاعبين. أريد أن أجلس وأستمتع بحياتي، نحن فريق، نحن نحب بعضنا بعضًا، كلاعبين نريد أن نفعل شيئًا ما، لذا، عندما أحاول أن أقول شيئًا ما، فأنا أقوله نيابة عني وعن اللاعبين، لأن اللاعبين يتحدثون معي ويقولون لي من فضلك، إذا أمكنك فعل شيء“.

ورغم أن محمد صلاح قال إنه ملتزم مع المنتخب المصري لكنه أوضح أنه يريد أن يرى تغييرات عندما يتم تعيين رئيس جديد للاتحاد المصري، وأضاف أن ”الشخص الذي سيأتي الآن يحتاج إلى أن يكون أمينًا مع نفسه ويحاول إصلاح الأمر لأنه اللاعبين ليسوا سعداء بالكثير من الأشياء، نأمل أن يأتي الجديد ويفعل الأشياء بطريقة مختلفة“.