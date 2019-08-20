بوغبا يتعرض لشتائم عنصرية بعد إهداره ضربة جزاء في مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون

حرم الفرنسي بول بوغبا فريقه مانشستر يونايتد من الفوز أمام ولفرهامبتون بعدما ضيع ضربة جزاء خلال لقاء الفريقين برسم الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

وتقدم بوغبا على زميله ماركوس راشفورد المتخصص الثاني في الفريق في ضربات الجزاء لكنه ضيع لتكون المرة الرابعة التي يفشل فيها بالتسجيل رفقة فريقه.

وتلقى النجم الفرنسي شتائم عنصرية على المواقع الاجتماعية بحسب صحيفة “ ذا صن “ حيث كانت العشرات من التغريدات تحمل دلالات عنصرية ضد بول بوغبا وعائلته.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض خلالها لاعب لشتائم عنصرية على المواقع الاجتماعية، فقد تعرض تامي أبراهام مهاجم تشيلسي الشاب لنفس الأمر بعدما ضيع ضربة ترجيح خلال السوبر الأوروبي أمام ليفربول.

ودافع أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن بول بوغبا وقال بعد اللقاء :“ الاثنان ينفذان ضربات الجزاء بشكل جيد ولهما القرار ، حين يكون اثنان فالأكثر ثقة ينفذ. بول بوغبا سجل في السابق كثيرًا من ضربات الجزاء، إذن لا مشكلة“.