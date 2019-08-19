ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون ونهاية الجولة الثانية (صورة)

اختتمت منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادل مانشستر يونايتد 1/1 مع وولفرهامبتون، الاثنين.
ورفع التعادل رصيد مانشستر يونايتد إلى 4 نقاط، في المركز الثاني مع 6 أندية أخرى، في حين يملك وولفرهامبتون نقطتين في المركز الثالث عشر.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي جعبته 6 نقاط، مع آرسنال.
وتأتي 7 فرق برصيد 4 نقاط لكل منها وهي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرايتون وتوتنهام وبورنموث وشيفيلد يونايتد وإيفرتون.
في حين يملك كل من بيرنلي ونوريتش سيتي 3 نقاط، مقابل نقطة لكريستال بالاس وتشيلسي وويستهام.
ولم تحصد أندية أستون فيلا ونيوكاسل وساوثهامبتون وواتفورد أي نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية:
1. ليفربول وآرسنال، 6 نقاط.
2. مانشستر سيتي وبرايتون وتوتنهام وبورنموث وشيفيلد يونايتد وإيفرتون، ولكل منهم 4 نقاط.
3. بيرنلي ونوريتش سيتي، ولكل منهما 3 نقاط.
4. وولفرهامبتون وليستر سيتي، ولكل منهما نقطتين.
5. كريستال بالاس وتشيلسي وويستهام، ولكل منهم نقطة وحيدة.
6. أستون فيلان ونيوكاسل وساوثهامبتون وواتفورد، ولا يملك أي منهم ولا نقطة.