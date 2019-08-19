تقرير: سانشيز نجم مانشستر يونايتد على أعتاب إنتر ميلان ويختار الرقم 7

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن التشيلي أليكسيس سانشيز وافق على تخفيض راتبه بنحو 1.5 مليون يورو؛ من أجل الانضمام إلى إنتر ميلان من مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، يوم الإثنين، أن فرناندو فيليسيفيتش وكيل أعمال المهاجم التشيلي، يتفاوض بشأن انتقاله إلى إنتر؛ بعد موافقة اللاعب تخفيض راتبه الضخم، حيث يحصل على 505 آلاف إسترليني أسبوعيًا في يونايتد.

وبعد عام ونصف العام في ”أولد ترافورد“، لم يجد مهاجم برشلونة السابق مكانًا في تشكيلة أولي غونار سولشاير؛ لذلك قرر الرحيل.

لكن أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر، مقتنع بقدرته على استعادة اكتشاف أداء سانشيز، الذي كان يسعى للتعاقد معه حينما كان مدربًا ليوفنتوس ثم تشيلسي.

وتتبقى مشكلة لإتمام الصفقة، حيث طلب مانشستر يونايتد الحصول على 5 ملايين يورو مقابل إعارة اللاعب، لكن إنتر يريد استعارته مجانًا مقابل دفع راتبه الذي خفضه بالفعل، لكن الاتفاق يبدو قريبًا بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن مانشستر يونايتد سيوافق على تحمل جزء من راتب سانشيز، الذي قرر تخفيض راتبه من أجل حسم الصفقة.

وحجز سانشيز بالفعل الرقم 7 بعد حصول زميله السابق روميلو لوكاكو على الرقم 9، ومن المرجح خضوع اللاعب للفحص الطبي خلال 24 ساعة، والإعلان الرسمي بعدها.