سولشاير: أليكسيس سانشيز حريص على البقاء مع مانشستر يونايتد

نفى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد اليوم الجمعة تقارير إعلامية زعمت أن أليكسيس سانشيز حريص على الرحيل عن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل انتهاء فترة الانتقالات في باقي بطولات أوروبا المحلية مطلع الشهر المقبل.

ولم ينضم سانشيز إلى تشكيلة مانشستر يونايتد في الفوز 4/0 على تشيلسي في المباراة الافتتاحية للفريق يوم الأحد الماضي ما أدى إلى تكهنات بشأن رحيل المهاجم التشيلي عن أولد ترافورد قبل انتهاء الانتقالات في أوروبا في الثاني من سبتمبر المقبل.

وقال سولشاير للصحفيين قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز خارج أرضه يوم الإثنين المقبل: ”أليكسيس لاعب محترف. يشارك في التدريبات يوميًا ويتدرب بجدية“.

وأضاف أن ”التقارير التي تحدثت عن انضمامه إلى الفريق الثاني غير صحيحة، بالطبع هذا لم يحدث. إنه ضمن تشكيلة الفريق ولاعب جيد للغاية، انضم لفترة الإعداد متأخرًا بضعة أسابيع لكنه في طريقه للحاق بزملائه“.

وتابع سولشاير ”لا نملك العدد الكافي من المهاجمين لذلك ربما يخوض أليكسيس عدد مباريات أكثر مما تتوقعون، نتوقع منه أن يقدم الكثير للفريق لما يملكه من إمكانيات“.

وفشل مانشستر يونايتد في الفوز على ولفرهامبتون في 3 مباريات في كافة المسابقات الموسم الماضي ويتعامل سولشاير بحذر مع فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع في موسمه الأول بعد العودة للدوري الممتاز.

وأضاف المدرب النرويجي ”مبارياتنا أمام ولفرهامبتون دائمًا صعبة لأنه فريق قوي ومن الصعب التغلب عليه“.

وأردف ”يدافعون من العمق ولا يتركون الكثير من المساحات ويمكنهم الاعتماد على الهجمات المرتدة، الركلات الثابتة لديهم دائمًا خطيرة“.

وواصل ”شاهدت مباريات الموسم الماضي لمعرفة ما إذا كان هناك شيء مختلف لنقدمه هذه المرة. لكن مستوانا ونهجنا الحالي وحالة اللاعبين بعد الفوز الكبير على تشيلسي منحتنا الثقة“.

وأبدى سولشاير إعجابه بهاري ماغواير الوافد الجديد على الفريق الذي أصبح أغلى مدافع في التاريخ بانضمامه إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (97.22 مليون دولار) من ليستر سيتي.

ونالت مشاركة ماغواير في دفاع مانشستر يونايتد أمام تشيلسي استحسان الجماهير إذ إنه لم يعد تنظيم خط الدفاع فقط لكنه أيضًا أنقذ العديد من الهجمات الخطيرة للمنافس في مشاركته الأولى مع الفريق.

وقال سولشاير: ”إنه يملك الخبرة والحضور في الملعب وكذلك الشخصية التي تود أن تجدها حولك. ذهنه صاف وهذا ضروري للغاية بالنسبة للمدافع“.