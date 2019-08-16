شقيق بوغبا: فلورنتينو بيريز بإمكانه ضم بول بوغبا إلى ريال مدريد

حلّ ماتياس بوغبا شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا ضيفًا على برنامج ”El Chiringuito“ وتحدث عن مستقبل نجم مانشستر يونايتد.

وقال ماتياس الذي انتقل للعب في فريق إسباني: ”بول يريد أن يتحرك، في الفريق الذي يلعب فيه لا يمكنه عمل كل شيء وحده، كل مانشستر يونايتد انفصلت عن مورينيو لقد كان مثالًا سيئًا“.

وتحدث ماتياس عن رغبة زيدان: ”إن لم يحصل زيدان على ما يريد سيكون صعبًا بالنسبة له، شقيقي اختفى“.

وأضاف حول من يملك القرار في التعاقد معه ”ليس مستحيلًا على فلورنتينو بيريز التوقيع مع بول بوغبا، لا يمكنك التأكيد أنه سيبقى في مانشستر يونايتد لغاية 2 سبتمبر، ريال مدريد في حاجة لكرة القدم وفرحة بول بوغبا“.

ولازال زيدان مصرًا على تحقيق حلمه بالتعاقد مع مواطنه بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية الحالي، رغم إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا.