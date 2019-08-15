تقرير: بوغبا يرفض التخلي عن حلم الانتقال إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرفض التخلي عن حلم الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن بوغبا يدرك جيدًا صعوبة صفقة انتقاله ريال مدريد الصيف الحالي، ويصف الصفقة بـ ”المعجزة“، لكنه يرفض اليأس ويتمسك بأمل الانضمام إلى النادي الملكي، رغم تمسك إدارة مانشستر يونايتد باللاعب.

وتردد أن مانشستر يونايتد يريد الحصول على 180 مليون يورو، لبيع بوغبا، لكن إدارة النادي الإنجليزي قررت فيما بعد عدم السماح برحيل بوغبا مهما كان المبلغ المعروض.

وعبر بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، عن رغبته صراحة في خوض تحدٍ جديد، بعد 3 سنوات من عودته إلى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الإيطالي بصفقة قياسية آنذاك.

وأضافت ”ماركا“، أن بوغبا يصر على الانضمام إلى ريال مدريد، ويثق أن مسؤولي مانشستر يونايتد سيخفضون مطالبهم المادية، مع تبقي نحو 3 أسابيع على إغلاق سوق الانتقالات.

وانتهى سوق الانتقالات الصيفي في إنجلترا، ما يعني أن مانشستر يونايتد لن يستطيع التعاقد مع بديل بوغبا قبل سوق الانتقالات الشتوي المقبل، في حين ينتهي سوق الانتقالات الصيف الحالي في إسبانيا يوم 2 سبتمبر.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن بوغبا لا ينوي إجبار مانشستر يونايتد على بيعه، لكنه على استعداد لطلب الرحيل مرة أخرى، رغم أن تقارير ذكرت أن بوغبا وعد مدربه أولي جونار سولشاير بعدم إثارة أي أزمات إذا لم يرحل عن الفريق.

يشار إلى أن بوغبا، أحد أهم طلبات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، ويتردد أن عدم التعاقد معه يتسبب في توتر العلاقة مع الرئيس فلورنتينو بيريز.