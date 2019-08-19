الموعد والقنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره وولفرهامبتون، مساء اليوم الاثنين، على ملعب ”مولينيو“، في ختام منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزًا عريضًا في ضربة البداية على تشيلسي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب ”أولد ترافورد“.

ويستهدف مانشستر يونايتد تحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل مشاركة ناديا آرسنال وليفربول صدارة الدوري الإنجليزي.

كما يسعى مانشستر يونايتد لرد اعتباره أمام وولفرهامبتون بعدما تمكن الأخير من تحقيق الفوز بنتيجة 2 – 1 في آخر مباراتين جمعتهما بمسابقتي الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

في المقابل يبحث وولفرهامبتون عن تحقيق فوزه الأول بعدما تعادل في الجولة الأولى خارج ملعبه مع ليستر سيتي دون أهداف.

وستكون مباراة مانشستر يونايتد شبه ”بروفة قوية“ لفريق وولفرهامبتون الذي صعد لمواجهة تورينو الإيطالي، في تصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم ”اليوروباليغ“، الخميس المقبل.

ويشارك وولفرهامبتون، صاحب المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، في البطولات القارية للمرة الأولى منذ ظهوره في كأس الاتحاد في موسم 1980-1981.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق خليل البلوشي.