سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يكشف مصير بول بوغبا النهائي

تحدث النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن مستقبل نجمه الفرنسي بول بوغبا، المطلوب من ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالية.

وقال المدرب النرويجي في إجابة عن سؤال بشأن مصير النجم الفرنسي: ”بالنسبة لي نعم سيبقى“.

وأضاف: ”ليس لدي أي قلق من بول بوغبا، 80% من كلامه يؤكد أنه معجب بمكانته في مانشستر“.

وأكد المدرب النرويجي أن كلام نجمه واضح، والصحفيون هم من يطرحون علامات استفهام دائمًا، وقال: ”لا أعتقد أن الأمر غريب حين يقول بوغبا أحب أن ألعب، أحب أن أمرح مع زملائي، أحب مهنتي واللعب وما أفعله“.

وتابع: ”بطبيعة الحال هناك جمل تطرح علامات استفهام، لكن هناك دائمًا علامات استفهام بشأن بول بوغبا“.

وقال المدرب النرويجي إنه في كل ندوة صحفية يتلقى أسئلة بشأن نجمه الفرنسي.

ويغلق سوق الانتقالات في أوروبا يوم 2 أيلول/سبتمبر المقبل، بينما أغلق في إنجلترا يوم الثامن من هذا الشهر، وما زال أمام مانشستر يونايتد حوالي 14 يومًا للحفاظ على نجمه الفرنسي.

وارتبط بوغبا بمغادرة مانشستر والرحيل إلى ريال مدريد، في ظل رغبة مواطنه زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، في التعاقد معه.

وأصر بوغبا على رغبته في خوض تحدٍ جديد في الفترة المقبلة، بينما أكد مينو رايولا، وكيل أعماله، أن اللاعب يريد الرحيل عن اليونايتد، فيما يصر مانشستر على بقائه.