مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تختتم، اليوم الاثنين، مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تنطلق مباريات المجموعة الثانية في الدور التمهيدي لكأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الاثنين الـ 19 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

وولفرهامبتون VS مانشستر يونايتد، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

كأس محمد السادس للأندية الابطال:

البنزرتي التونسي VS أساس تيليكوم من جيبوتي، الساعة الـ 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

فومبوني كلوب من جزر القمر VS شبيبة الساورة الجزائري، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.