بوكيتينو مدرب توتنهام ينتقد غلق باب الانتقالات قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

يعتقد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، أن غلق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل انطلاق الموسم يمثل ”خطأ فادحًا“ في ظل استمرار محاولات الأندية الأوروبية التعاقد مع لاعبين بارزين من إنجلترا.

وانتهى موسم الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي في الثامن من أغسطس/ آب، قبل يوم واحد من انطلاق المسابقة، لكن لا يزال من الممكن انتقال اللاعبين إلى مسابقات الدوري الكبرى الأخرى، في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، حتى غلق باب الانتقالات في أوروبا في الثاني من سبتمبر/ أيلول.

وأثار هذا الأمر قلق بوكيتينو الذي لم يتأكد بعد من بقاء صانع اللعب كريستيان إريكسن في النادي اللندني وسط تقارير عن رغبة ريال مدريد في ضمه في الأيام القليلة المقبلة.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين: ”لم أكن حاضرًا في الاتفاق (لاتخاذ القرار) لكن في ذلك الوقت هم اعتقدوا أن هذا يصب في مصلحة الأندية.

”لكن أعتقد أن (دانييل ليفي رئيس النادي) وآخرين أدركوا الآن أن هذا يمثل خطأ فادحًا. أتمنى إصلاح الخلل في الموسم المقبل.

”نحتاج إلى العودة والتعامل بنفس أسلوب التعامل في أوروبا لأن هذا الأمر سيكون مؤثرًا عند الذهاب للتنافس في الدوري الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا“.

وأضاف: ”فرق دوري الأبطال يمكن أن تتسبب في مشكلات لفريق مثل فريقنا ومن الواضح جدًّا أني لا أشعر بالسعادة كمدرب بأنه في آخر ثلاثة أسابيع يمكن لأندية أوروبية أن تهدد استقرار الفريق. بالنسبة لي هذا غير منطقي ونحتاج إلى العودة للوضع السابق“.

وحصد توتنهام أربع نقاط من أول جولتين في الدوري، إذ فاز بشق الأنفس 3-1 على أستون فيلا في الجولة الافتتاحية، بعد مشاركة إريكسن كبديل، وقبل التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي، حامل اللقب، يوم السبت.