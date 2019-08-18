تشيلسي يواصل نتائجه المتواضعة بالتعادل مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

واصل نادي تشيلسي نتائجه المتواضعة تحت قيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد، بتعادله 1/1 مع ضيفه ليستر سيتي، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد.

وأنهى البلوز الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله ماسون مونت، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة السابعة.

لكن ليستر سيتي أدرك التعادل في الدقيقة 67، بضربة رأس من ويلفريد نديدي، مستغلًا كرة ركنية لعبها جيمس ماديسون.

وفشل الفريقان في التسجيل فيما تبقى من دقائق المباراة، ليحصد كل فريق نقطة، ليرفع البلوز رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز الخامس عشر، بعد أن سقط 0/4 أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى، في حين يحتل ليستر سيتي المركز الثاني عشر بنقطتين.

وفشل تشيلسي في تحقيق الفوز للمباراة الرسمية الثالثة على التوالي، الموسم الحالي، إذ خسر 0/4 في الجولة الأولى، ثم تعادل 2/2 مع ليفربول في السوبر الأوروبي، الذي حسمه الريدز لصالحه بركلات الترجيح (5/4)، قبل أن يتعادل اليوم مع ليستر سيتي.

وفي تشيلسي 5 مرات في آخر 10 مباريات جمعته مع ليستر سيتي في جميع المسابقات، في حين فاز ليستر سيتي مرة، وتعادلا 4 مرات

ويحل تشيلسي ضيفًا على نوريتش سيتي في الجولة الثالثة، في حين يلاقي ليستر سيتي منافسه شيفيلد يونايتد.

الدوري الانجليزي | تسيلسي 1 – 0 ليستر | هدف اول لـ تشيلسي ماسون مونت #تشيلسي_ليستر #CHELEI الحساب الرسمي @ahdaf1120 pic.twitter.com/dnkI1FTMRM — تابع لـ اهداف (@4gXewifHEgueI5o) August 18, 2019