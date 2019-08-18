بعد هزيمته أمام آرسنال.. مدرب بيرنلي يطالب بإيقاف اللاعبين شهرًا عند ادعاء السقوط

طالب شون دايك، مدرب بيرنلي، بفرض عقوبات أقوى على اللاعبين عند ادعاء السقوط بعد هزيمته 2-1 أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه لم يحدد واقعة بعينها خلال اللقاء.

وسجل المهاجمان بيير-إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت ثنائية آرسنال، ليواصل انتصاراته في بداية المسابقة.

وبعد اللقاء قال دايك لمحطة بي.تي سبورت، إنه قلق بسبب حالات ”ادعاء السقوط على الأرض والتمثيل في الملعب“، لكنه أوضح في مؤتمر صحفي بعد ذلك أنه لم يخص آرسنال بالذكر.

وأضاف: ”قلت إنني غير سعيد لأنني أنظر إلى الصالح العام للعبة ولم أتحدث عن آرسنال. اللعبة تكون بائسة حقًا مع ادعاء الإصابات والتحايل وهذه‭ ‬الأمور التي اعتبرها غريبة“.

وتابع: ”كنت في لقاء تابع للدوري قبل أسابيع وأخبرونا بأن أسوأ شيء قد يحدث هو إعطاء اللاعب بطاقة صفراء، لذا يمكن لكل لاعب أن يغش لمرة واحدة على الأقل في المباراة.

”لا أعرف أي رياضة يمكنها أن تسمح للاعب بالتحايل مرة واحدة في المباراة. لم أشاهد هذا من قبل وهذا أمر بائس“.

وعن رأيه في كيفية تجنب خداع اللاعبين للحكام، قال دايك: ”الأمر بسيط، معاقبتهم بالإيقاف، يمكن أن يغيبوا عن الملاعب لمدة شهر“.