سيبايوس يدعم تألقه في مباراة آرسنال ضد بيرنلي بأرقام رائعة

دعم داني سيبايوس، لاعب وسط آرسنال، مشاركته في فوز فريقه على نظيره بيرنلي (2-1)، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بأرقام وإحصائيات رائعة.

وساهم سيبايوس في حصد آرسنال للنقاط الثلاث في أول مباراة يشارك فيها أساسيًا مع الفريق، حيث تمكن من صناعة هدفي ”الغانرز“.

