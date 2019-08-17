سيبايوس يدعم تألقه في مباراة آرسنال ضد بيرنلي بأرقام رائعة

دعم داني سيبايوس، لاعب وسط آرسنال، مشاركته في فوز فريقه على نظيره بيرنلي (2-1)، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بأرقام وإحصائيات رائعة.

وساهم سيبايوس في حصد آرسنال للنقاط الثلاث في أول مباراة يشارك فيها أساسيًا مع الفريق، حيث تمكن من صناعة هدفي ”الغانرز“.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، أن داني سيبايوس أصبح ثالث لاعب في تاريخ اَرسنال يتمكن من صناعة هدفين في أول مباراة له كأساسي بالبريميرليغ، بعد ري بارلور وهنريك مخيتريان.

وأضافت أن سيبايوس كان أكثر لاعبي آرسنال لمسًا للكرة بواقع 97 لمسة، والأكثر صناعة للفرص بواقع 4 فرص، كما مرر أكثر من 70 تمريرة.

ورفع آرسنال رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 3 نقاط.