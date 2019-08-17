آرسنال يقتنص فوزًا صعبًا على بيرنلي ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق نادي آرسنال فوزًا صعبًا على ضيفه بيرنلي، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب الإمارات، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت التسجيل لآرسنال بهدف رائع من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13.

لكن آشلي بارنس تعادل لبيرنلي في الدقيقة 43، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء كذلك، لينتهي الشوط الأول على التعادل 1/1.

وسجل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هدف الفوز لآرسنال في الدقيقة 64، بعد عمل رائع.

يشار إلى أن آرسنال حقق الفوز في آخر 11 مباراة جمعته مع بيرنلي في جميع المسابقات، ويعود آخر فوز لبيرنلي على آرسنال إلى ديسمبر 2008، عندما فاز 2/0 في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه 1/0 على نيوكاسل في الجولة الماضية، بانتظار نتائج باقي المباريات.

ارسنال 1 : 0 بيرنلي ، لاكازيت https://t.co/Zq3tGKkKJT — اهداف المباريات (@OnsidearV) August 17, 2019

ارسنال 1 : 1 بيرنلي ، بارنيس https://t.co/TAWjmjtssX — اهداف المباريات (@OnsidearV) August 17, 2019