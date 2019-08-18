الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي تشيلسي نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي، على ملعب ”ستامفورد بريدج“.

وفاز ليستر بمباراة الموسم الماضي على هذا الملعب بهدف جيمي فاردي، وهو انتصار من بين 5 انتصارات فقط حققها ليستر على ملعب تشيلسي في الدوري طوال تاريخه، حيث تعادل في 12 لقاءً وخسر 33 مواجهة أخرى، وحقق البلوز الفوز بأول مباراة في الموسم على ملعبه 14 مرة في آخر 16 موسمًا.

ولم يخسر تشيلسي سوى مرة واحدة في آخر 22 مباراة في الدوري خاضها على ملعبه، وأتت تلك الهزيمة أمام ليستر، ولم يسبق أن بدأ تشيلسي الموسم بهزيمتين منذ موسم 1973- 1974، كما فشل تشيلسي للمرة الأخيرة في تسجيل أي هدف في أول مباراتين في الدوري في موسم 1995- 1996.

وبدوره، سجل ليستر سيتي 27 هدفًا خارج أرضه الموسم الماضي، أكثر بثلاثة أهداف من تلك التي سجلها على ملعبه، ومع ذلك فشل الثعالب في التسجيل في آخر 3 مباريات خاضها في الدوري خارج أرضه.

ويخوض ليستر سيتي اليوم المباراة رقم 500 في عصر البريميرليغ، وهو الفريق رقم 16 الذي يصل إلى هذا الرقم.

ولم يتمكن مدرب ليستر، بريندان رودجرز، من الفوز على تشيلسي في 12 مواجهة سابقة كمدرب، حيث تعادل في 6 لقاءات وخسر مثلها.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 2 HD، بتعليق حسن العيدروس.