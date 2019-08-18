تشيلسي ضد ليستر سيتي وأتلتيكو مدريد أمام خيتافي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تشيلسي ضد ليستر سيتي وأتلتيكو مدريد أمام خيتافي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تستكمل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الأولى للدوري الإسباني والألماني والثانية في الدوري الإنجليزي، بينما تنطلق مباريات كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد الـ18 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

شيفيلد يونايتد VS كريستال بالاس، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

تشيلسي VS ليستر سيتي، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

إسبانيول VS إشبيلية، الساعة الـ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

أتلتيكو مدريد VS خيتافي، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الألماني:

آينتراخت فرانكفورت VSهوفنهايم، الساعة الـ 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

يونيون برلين VS لايبزيغ، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

سانت إيتيان VS ستاد بريست، الساعة الـ 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

رين VS باريس سان جيرمان ، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

كأس محمد السادس للأندية الابطال:

الزوراء العراقي VS هورسيد الصومالي، الساعة الـ 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

اتحاد طنجة المغربي VS الرفاع البحريني، الساعة الـ 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

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