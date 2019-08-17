تقنية الفيديو تحرم مانشستر سيتي من عبور توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حرمت تقنية الفيديو، فريق مانشستر سيتي من عبور توتنهام ليتعادلا بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي، يوم السبت.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن توتنهام وبفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر ووصيفه آرسنال.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 20 عبر رحيم سترلينغ.

وبعدها بثلاث دقائق أدرك توتنهام التعادل عن طريق الأرجنتيني إيريك لاميلا.

واستعاد مانشستر سيتي التقدم مجددًا في الدقيقة 35 عن طريق الأرجنتيني سيرغيو أغويرو.

ومع حلول الدقيقة 56 تمكن توتنهام من التعادل مجددًا عن طريق البرازيلي لوكاس مورا.

واضطر حكم اللقاء اللجوء لتقنية الفيديو (فار) بعدما سجل البرازيلي غابريل خيسوس الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة الأخيرة، ليتم إلغاء الهدف بحجة لمسة يد على أحد لاعبي مانشستر سيتي قبل وصول الكرة إلى المهاجم البرازيلي.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة من اللقاء أي هجمات خطيرة على المرميين ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.