مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام.. جدال حاد بين غوارديولا وأغويرو إثر استبداله (فيديو)

دخل سيرغيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي، في جدال مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا، إثر استبداله في مباراة فريقه ضد توتنهام، يوم السبت.

وسجل أغويرو هدفا لفريقه مع الدقيقة 35، ويتعادل الفريقان في النتيجة حتى الآن (2-2).

ولكن مع الدقيقة 92 أظهرت الكاميرات الصلح بين الثنائي بعد هدف غيسوس الثالث، والذي تم إلغاؤه بسبب الرجوع لتقنية حكم الفيديو.

ويتطلع مانشستر سيتي للثأر من نظيره توتنهام الذي أنهى أحلام الفريق السماوي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بإقصائه من الدور ربع النهائي، وبدأ الفريقان، الدوري هذا الموسم بفوز رائع، حيث سحق مان سيتي مستضيفه وست هام يونايتد 5-0، بينما عانى توتنهام قبل الفوز 3-1 على ضيفه أستون فيلا الوافد الجديد.

وكان هذا الفوز هو رقم 15 على التوالي لسيتي في بطولة الدوري، على بعد ثلاثة انتصارات من رقمه القياسي في موسم 2017 / 2018.

ويفتقد توتنهام في مباراة اليوم لجهود 4 لاعبين وهم ريان سيسينيون وديلى آلي وسون هيونج مين وخوان فيويس بسبب الإصابة والايقاف.

وكان مانشستر سيتي توج بطلًا للنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، كما توج بلقب ”الدرع الخيرية“ منذ نحو أسبوعين، في حين وصل توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصائه أياكس أمستردام الهولندي في نصف النهائي، لكنه خسر اللقب في النهاية لصالح ليفربول في المباراة النهائية.

ويعد توتنهام أحد الفرق المرشحة لمنافسة مانشستر سيتي وليفربول على لقب المسابقة العريقة.