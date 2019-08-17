غوارديولا يتحدث عن تعادل مانشستر سيتي وتوتنهام.. وسر جداله الحاد مع أغويرو

قال الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يوم السبت، إن فريقه سيتعافى سريعًا من السقوط في فخ التعادل مع توتنهام بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية للدوري المحلي.

وفي مؤتمر صحفي، أكد غوارديولا: ”سنواجه دائمًا مثل هذه المواقف خلال الموسم، والأمر يبقى على ما هو عليه، لعبنا بشكل مذهل، واحدة من أفضل المباريات التي لعبناها سويًا“.

وأضاف: ”لعبنا بشكل جيد لكن لسوء الحظ لم نتمكن من تحقيق الفوز، سنتعافى ونتدرب ونستعد للمباراة المقبلة“.

وأوضح: ”سيرغيو أغويرو ظن أنني غاضب منه بسبب الهدف الذي استقبلناه، فالهدف الذي استقبلناه كان من ركلة ركنية، إنما أردت تحركات لاعب للاعب، لقد ظن أنني غاضب منه، المشاعر جزء من اللعبة، تحدثنا أثناء المباراة وبعدها، إنه شخص أحبه للغاية“.

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته بالقول: ”كل ما يمكننا فعله هو محاولة اللعب بقدر الإمكان كما فعلنا اليوم، فريقهم واحد من أفضل الفرق وقد لعبنا أمامهم بشكل مذهل، هذا هو شعوري، في كل شيء قمنا به، الضغط، وإغلاق المساحات، والسيطرة على الهجمات المرتدة وصناعة الفرص“.