مباراة ساوثهامبتون وليفربول.. أدريان ينقذ مرمى ”الريدز“ من هدف محقق (فيديو)

أنقذ أدريان، حارس مرمى ليفربول، فريقه من هدف محقق، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ”سانت ميريز“، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتقى لاعب ساوثهامبتون لعرضية متقنة ويسددها برأسه مباشرة، لكن الحارس الإسباني تألق وأبعد الكرة ببراعة في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.

ساوثهامبتون هو الفريق الذي حقق ليفربول عليه أكبر فوز له في تاريخ مشاركاته بالبريميرليغ، حيث سحقه بسباعية مقابل هدف وحيد على ملعب ”آنفيلد“ في يناير من عام 1999.

تقابل ليفربول وساوثهامبتون 40 مرة في الحقبة الجديدة من الدوري الإنجليزي التي بدأت عام 1992، حقق فيها ليفربول الفوز في 20 مناسبة، فيما خرج ساوثهامبتون منتصرًا فى 10 مباريات.

سيطر التعادل السلبي على مباراة واحدة فقط من 44 مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب ساوثهامبتون في نوفمبر 2016.

زار ديفوك أوريغي الشباك للمرة الأولى مع ليفربول في مباراة الفريق ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية عام 2015، ويومها استطاع المهاجم البلجيكي تسجيل ثلاثة أهداف، وهو اللاعب الوحيد الذي نجح في الحصول على الهاتريك في شباك ”القديسين“.

فاز ليفربول على ساوثهامبتون ذهابًا وإيابًا في ثلاثة من آخر خمس مواسم من الدوري الإنجليزي، كان آخرها الموسم الماضي، عندما حقق الفوز بثلاثية نظيفة في ”آنفيلد“ وبنتيجة 3-1 خارج ملعبه.

خسر ليفربول مباراة واحدة فقط من آخر 40 مباراة له في الدوري الإنجليزي، محققًا الفوز في آخر 10 منها، وهي المرة السابعة في تاريخ النادي التي يصل فيها الفريق إلى الفوز العاشر على التوالي.

استطاع الدولي المصري محمد صلاح إحراز خمسة أهداف في شباك ساوثهامبتون في أربع مباريات خاضها مع ليفربول ضد ساوثهامبتون، وحدهما روبي فاولر (8 أهداف) ومايكل أوين (7 أهداف) نجحا في تسجيل عدد أكبر من الأهداف لصالح ليفربول في مرمى الخصم القادم في الحقبة الجديدة من الدوري الإنجليزي.