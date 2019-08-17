تشكيل ليفربول المتوقع ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف ساوثهامبتون منافسه ليفربول على ملعب سانت ميريز، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2019/2020.
وتقام المباراة اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة.
وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.
وتأتي المباراة بعد 3 أيام من مباراة ليفربول ضد تشيلسي في السوبر الأوروبي، والتي حسمها الريدز بركلات الترجيح (5/4)، بعد التعادل 2/2 في الأشواط الأصلية والإضافية.
يشار إلى أن ليفربول تغلب 4/1 على نوريتش سيتي في الجولة الأولى.
ومن المتوقع أن يشارك ليفربول بالحارس الثالث، بعد إصابة حارسيه أليسون باكير وآدريان، كما يغيب نابي كيتا للإصابة.
وهذه تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة ساوثهامبتون:
حراسة المرمى: أندي لونيرجان.
خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون.
خط الوسط: فابينيو، فاينالدوم، لالانا.
خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ماني.