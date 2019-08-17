الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحل نادي ليفربول ضيفًا على ساوثهامبتون، على ملعب سانت ميريز، لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة، اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.

وتعرض نادي ليفربول لضربة جديدة، بعدما أكد مدربه الألماني يورغن كلوب أن الحارس الإسباني آدريان قد يغيب عن مباراة الريدز مع ساوثهامبتون، وأوضح كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن آدريان تعرض لإصابة أثناء احتفاله بالفوز بلقب السوبر الأوربي عقب نهاية المباراة.

وتغلب ليفربول بركلات الترجيح (5/4)، على تشيلسي، بعدما تعادلا 2/2.

وقال كلوب إن كاحل آدريان متورم بسبب أحد مشجعي ليفربول الذي اندفع إلى أرض الملعب للاحتفال مع الحارس الإسباني بعد أن تصدى لركلة الجزاء الخامسة التي سددها أبراهام، وعلّق كلوب على الحادثة بالقول:“لا يوجد شك كم نحب مشجعينا، ولكن عليهم أن يتوقفوا عن ذلك الآن، نورويتش وإسطنبول، نزول الجماهير إلى أرض الملعب ليس مضحكًا“.

ويفتقد ليفربول كذلك جهود الحارس الأول أليسون باكير ونابي كيتا للإصابة.