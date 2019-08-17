مانشستر سيتي ضد توتنهام وريال مدريد مع سيلتا فيغو.. مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم السبت مباريات الجولة الأولى للدوري الإسباني والألماني، بينما تنطلق الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم السبت 17 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

آرسنالVS بيرنلي ، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

إيفرتونVS واتفورد، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

ساوثامبتون VS ليفربول، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

مانشستر سيتي VS توتنهام هوتسبير، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

سيلتا فيغو VS ريال مدريد، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

فالنسيا VS ريال سوسيداد، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

الدوري الألماني:

بروسيا دورتموند VS أوجسبورغ، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

باير ليفركوزن VS بادربورن، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS MAX 5 FR

بروسيا مونشنغلادباخ VS شالكه، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS MAX 5 FR

الدوري الفرنسي:

نانت VS مرسيليا ، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

ميتز VS موناكو، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

بوردو VS مونبلييه، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

إميان VS ليل، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

كأس مصر:

الأهلي VS بيراميدز، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

نهائي كأس تونس:

النجم الساحلي VS الصفاقسي، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس 2 HD.