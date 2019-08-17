القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

يحل توتنهام ضيفًا على مانشستر سيتي، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.

وتقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وأعلن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، ضم اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن للقائمة، رغم الشكوك التي تحوم حول استمرار اللاعب.

واعترف بوكيتينو أنه لا يعرف إذا ما كان إريكسن سيبقى مع توتنهام خلال الفترة المقبلة، وقال: ”لا أعرف، هدفي هو مساعدة جميع اللاعبين حتى يقرروا مع النادي نقل مسيرتهم إلى مكان آخر مختلف، أدين بالاحترام للجميع“.

وأعلن إريكسن، البالغ من العمر 27 عامًا، في وقت سابق، أنه يحتاج إلى خوض تجربة جديدة ومواجهة تحديات أخرى بعيدًا عن توتنهام، فيما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أنه قد يكون الصفقة المقبلة لنادي ريال مدريد.

وردًا على سؤال عما إذا كان سيقوم بالدفع بإريكسن ضمن التشكيلة الأساسية لتوتنهام أمام مانشستر سيتي غدًا، أجاب بوكيتينو: ”سنرى ذلك، في النهاية سيبدأ المباراة 11 لاعبًا فقط، أنا سعيد بما قدمه في الأسبوع الأخير وسعيد بأدائه في التدريبات، لا تزال لدينا حصة تدريبية وسأحدد اللاعبين الـ 11 الأساسيين“.