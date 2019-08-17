موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف مانشستر سيتي منافسه توتنهام، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وتقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.

وتقابل الفريقان الموسم الماضي مرتين في الدوري الإنجليزي ومرتين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث فاز مانشستر سيتي مرتين بنتيجة 1/0 في الدوري، في حين فاز توتنهام 1/0 في ذهاب دوري أبطال أوروبا، قبل أن يفوز مانشستر سيتي 4/3 في الإياب.

وتغلب مانشستر سيتي 5/0 على ويستهام في الجولة الأولى، في حين تغلب توتنهام 3/1 على أستون فيلا.

وقال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن فريقه سيواجه ثاني أفضل فريق في أوروبا عندما يستضيف توتنهام، وأضاف أن وصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي سيكون منافسًا صعبًا. وقال: ”منذ أن جئت إلى إنجلترا ظل توتنهام منافسًا حقيقيًا في كل موسم“.

وتابع: ”في الموسم الأول احتل المركز الثاني، وفي آخر موسمين تفوقنا عليه لكنه يتمسك بالمنافسة دائمًا ومبارياتنا أمامه تتسم بالصعوبة“.

وواصل غوارديولا ”تحدثت كثيرًا عن توتنهام في السابق، ورأيي أنه ثاني أفضل فريق في أوروبا، وهذا يكفي بالنسبة لي“.