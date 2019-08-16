غوارديولا: توتنهام مرشح للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه سيواجه ثاني أفضل فريق في أوروبا عندما يستضيف توتنهام هوتسبير، غدًا السبت.

وأكد المدرب الإسباني للصحفيين، اليوم الجمعة، أن وصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي سيكون منافسًا صعبًا، قائلًا عن الفريق الذي أطاح بسيتي من دور الثمانية في دوري الأبطال الموسم الماضي: ”منذ جئت إلى إنجلترا ظل توتنهام منافسًا حقيقيًا كل موسم.

وقال غوارديولا: ”في الموسم الأول احتل المركز الثاني وفي آخر موسمين تفوقنا عليه، لكنه يتمسك بالمنافسة دائمًا ومبارياتنا أمامه تتسم بالصعوبة، تحدثت كثيرًا عن توتنهام في السابق ورأيي أنه ثاني أفضل فريق في أوروبا وهذا يكفي بالنسبة لي“.

وكانت أول هزيمة لغوارديولا في الدوري مع سيتي في 2016 أمام توتنهام صاحب المركز الرابع في الموسم الماضي.

وسخر غوارديولا من تصريح جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وتشيلسي السابق حين رشح سيتي و“الفريق الاحتياطي لسيتي“ بجانب ليفربول وتوتنهام للمنافسة على اللقب.

وبرزت القوة البديلة لسيتي خلال فوزه 5-صفر على وست هام يونايتد في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي، حين جلس سيرجيو أغويرو وبرناردو سيلفا وإلكاي غندوغان وجواو كانسيلو ونيكولاس أوتامندي وفيل فودن على مقاعد البدلاء.

وتابع غوارديولا: ”انبهرت حقًا بأداء تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري، وأمام ليفربول في السوبر الأوروبي، لم يفز لكنني اندهشت لجودة لاعبيه“.

وواصل: ”شاهدنا كفاءة يونايتد في الخط الأمامي كما اشترى آرسنال لاعبين جيدين مثل نيكولاس بيبي وديفيد لويز وداني سيبايوس، وهو لاعب متميز في إسبانيا.

وأشار إلى أن لاعب الوسط فرناندينيو سيكون جاهزًا للعب أمام توتنهام بعد غيابه عن الجولة الأولى.

وعاد المدافع الفرنسي بنيامين ميندي للتدريبات، بينما سيخضع الجناح ليروي ساني لجراحة بالركبة مطلع الأسبوع وسيغيب حتى العام الجديد.