أوزيل يفكر في الهروب إلى الدوري الأمريكي عقب تعرضه لمحاولة اعتداء في لندن

أشارت تقارير صحفية، إلى أن الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط آرسنال الإنجليزي دخل في مفاوضات مع نادي دي سي يونايتد الأمريكي؛ ليكون خليفة واين روني عقب تعرضه لمحاولة اعتداء مسلحة الشهر الماضي في لندن.

ويحتاج نادي العاصمة الأمريكية، إلى لاعب بديل لروني الذي رحل إلى ديربي كاونتي ليلعب ويدرب في نفس الوقت، وقد بدأ وكيل أعمال الدولي الألماني السابق المفاوضات مع النادي الأمريكي.

ووفقًا لصحيفة ”واشنطن بوست“، فإن أوزيل، 30 عامًا، يتفاوض حاليًا عبر وكيل أعماله إرغوت سوغوت مع دي سي يونايتد، حيث يجري حاليًا سوغوت مفاوضات مع النادي الأمريكي في واشنطن.

وعاد أوزيل وزميله سياد كولاشيناتس إلى تدريبات آرسنال، بعد غيابهما عن مواجهة نيوكاسل يونايتد في افتتاح البريميرليغ مطلع الأسبوع الحالي.

ولم يشارك هذا الثنائي، الذي نجا من محاولة سرقة الشهر الماضي، في الفوز بهدف نظيف على نيوكاسل يونايتد بسبب ”حوادث أمنية أخرى“ لم يكشف عنها النادي.

وقال الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال للصحفيين قبل مواجهة بيرنلي يوم السبت: ”عادا للمران معنا الثلاثاء الماضي. كنا في إجازة (في ذلك اليوم) لكنهما عادا لبدء التدريبات. لم يتدرب مسعود يوم الأربعاء بسبب وعكة صحية لكنه شارك في تدريبات الخميس“.

وأضاف ”يعمل النادي على مساعدتهما. أقدم لهما العون للتركيز على التدريبات والاستعداد. يشعران بالهدوء في الوقت الحالي.. أريد أن أساعدهما للعودة إلى الحياة الطبيعية“.

وسيصبح أوزيل أكثر لاعبي الدوري الأمريكي أجرًا في حال حصوله على أجره الحالي في آرسنال والبالغ 350 ألف إسترليني في الأسبوع، ليتفوق على زلاتان إبراهيموفيتش الذي يتقاضى حوالي 115 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.