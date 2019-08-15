أوناي إيمري يعلق على عودة مسعود أوزيل وكولاشيناتس قبل مباراة آرسنال وبيرنلي

قال الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال اليوم الخميس إن مسعود أوزيل وسياد كولاشيناتس سيكونان ”خيارين جيدين“ أمام بيرنلي بعد أن غابا عن أولى مباريات الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب حادث أمني محل تحقيق من جانب الشرطة.

ولم يشارك هذا الثنائي، الذي نجا من محاولة سرقة الشهر الماضي، ضمن تشكيلة آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع الحالي بسبب ”حوادث أمنية أخرى“ لم يكشف عنها النادي.

وقال إيمري للصحفيين قبل مواجهة بيرنلي بعد غد السبت: ”عادا للمران معنا الثلاثاء الماضي، كنا في إجازة (في ذلك اليوم) لكنهما عادا لبدء التدريبات، لم يتدرب مسعود أمس بسبب وعكة صحية لكنه شارك في تدريبات اليوم“.

وأضاف بقوله: ”يعمل النادي على مساعدتهما، أقدّم لهما العون للتركيز على التدريبات والاستعداد. يشعران بالهدوء في الوقت الحالي.. أريد أن أساعدهما للعودة إلى الحياة الطبيعية“.

وتابع إيمري ”كلاهما خيار جيد، سأتخذ القرار إن كان بإمكانهما المشاركة بعد غد السبت، سننتظر إلى الغد“.

وشارك المهاجم نيكولا بيبي، صاحب صفقة الانتقال القياسية مقابل 72 مليون جنيه إسترليني (87 مليون دولار) في أول مباراة له مع آرسنال كبديل أمام نيوكاسل وقال إيمري إنه سينتظر حتى انتهاء تدريبات الغد الجمعة قبل أن يقرر إن كان سيدفع باللاعب أمام بيرنلي.

وأوضح ”سأقرر غدًا لأنني لم أستقر على قراري النهائي حتى الآن بشأن اللاعب، القرار سيتوقف على تدريبات الغد“.

وواصل إيمري ”بيبي يشارك في التدريبات معنا ويتحسن مع الفريق ويعرف اللاعبين، كما أنه يتجاوب مع أسلوب الفريق في اللعب شيئًا فشيئًا ويتحسن من الناحية البدنية، إنه أقرب إلى المشاركة من البداية (في المباراة)“.

وخسر بيرنلي آخر 10 مواجهات أمام آرسنال في مختلف المسابقات لكن إيمري لا يستهين بفريق المدرب شون دايك خاصة بعد الانتصار الذي حققه على أرضه 3/0 أمام ساوثهامبتون في أولى مبارياته في الموسم الجديد.

وقال إيمري: ”بيرنلي يتمتع بحالة جيدة وفاز بنتيجة 3/0 وخاض فترة استعدادات رائعة للموسم الجديد“.

وأردف المدرب الإسباني ”لدى الفريق طريقة لعب واضحة، غير الفريق العام الماضي لطريقة (5/3/2) لكن طريقة (4/4/2) تناسبه تمامًا، سنكون بحاجة لأن نقدم أفضل ما لدينا على المستويين الفردي والجماعي“.

وأكمل ”طابع المباراة سيكون بدنيًا، علينا أن نتكيف مع هذا الوضع وأن نكون أقوياء ونضع خطة لعب تناسب طريقتنا وتحركات اللاعبين، بيرنلي فريق قوي خاصة في المواجهات الثنائية بين اللاعبين“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة آرسنال وبيرنلي، على ملعب الإمارات، يوم السبت، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.