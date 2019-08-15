مباراة آرسنال وبيرنلي.. شون دايك يتمنى مساندة الحكام لتحقيق أول فوز على الغانرز

قال شون دايك مدرب بيرنلي، اليوم الخميس، إن فريقه سيكون بحاجة إلى قدر من مساندة الحظ له في القرارات التحكيمية ليتمكن من تحقيق أول انتصار له على آرسنال، حين يلتقي الفريقان بعد غد السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر بيرنلي في آخر 10 مباريات أمام آرسنال في مختلف المسابقات، كما أن النادي اللندني هو الفريق الوحيد في دوري الأضواء الذي أخفق دايك في الحصول على أي نقطة منه.

وقال دايك للصحفيين قبل المواجهة: ”إنه (آرسنال) فريق كبير لكننا أظهرنا من قبل قدرتنا على انتزاع نقاط من الفرق الكبرى“.

وأضاف: ”قدّم بيرنلي أداءً طيبًا أمام آرسنال من قبل وربما لم يخدمنا الحظ في عدة قرارات (تحكيمية) قاسية ضدنا“.

وأردف دايك: ”نحن بحاجة إلى الحظ وربما نحتاج لقرار يصب في مصلحتنا. ربما تكون الأمور أكثر حسمًا ووضوحًا بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد، ولن نواجه بالتأكيد القرارات التي اتخذت ضدنا في السابق. لكن علينا أن نقدم أداءً جيدًا“.

وتابع: ”آرسنال فريق جيد. المدرب أوناي إيمري يغير بعض الأمور. الفريق أصبح يميل قليلًا للدفاع لكنه لا يزال يملك الأسلحة لتغيير مجريات اللعب في أي مباراة“.

وبعد أن أنهى موسم 2017/2018 بقوة في المركز السابع، عاد بيرنلي ليحتل المركز الخامس عشر الموسم الماضي بعد أن تراجع لعدة أسابيع إلى منطقة الهبوط، وهي الفترة التي وصفها دايك أنها كانت بمثابة جرس إنذار لفريقه لإدراك مدى صعوبة المسابقة.

وأضاف دايك: ”كان العام الماضي بمثابة تذكرة حقيقية بمدى تقارب المستويات في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذا لم تقدم أداءً جيدًا ستعاقب على الفور“.

لكن دايك أبدى ارتياحه للانتصار الذي حققه بيرنلي بنتيجة 3/0 أمام ساوثهامبتون في أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد السبت الماضي، وكال المدرب المديح بشكل خاص للمهاجم آشلي بارنز الذي سجل هدفين في غضون 7 دقائق.

وأوضح: ”عادت حالة صفاء الذهن إلى اللاعبين وتمتعوا بقوة أكبر من الناحية البدنية“.

وواصل: ”الأمور لا تزال في بدايتها لكن من الرائع على الأقل أن ترى جهودك تثمر هذه البداية الجيدة“.

وتابع دايك: ”(بارنز) بذل جهدًا كبيرًا للغاية ليثبت جدارته ويحقق نجاحًا لنفسه. قدّم أداءً غير متوقع واستفاد من المباراة. نريد منه مواصلة التقدم على المستوى الشخصي من أجل مساعدة الفريق“.

وقال دايك أيضًا إن داني درينكووتر، المعار من تشيلسي، ليس جاهزًا بعد من الناحية البدنية للمشاركة أساسيًا، بينما سيغيب روبي برادي عن المباراة بسبب إصابة في أحد الضلوع.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة آرسنال وبيرنلي على ملعب الإمارات، يوم السبت، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.