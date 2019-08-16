برشلونة ضد أتلتيك بلباو وبايرن ميونخ مع هيرتا برلين في أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات الدوري الإسباني والألماني للموسم الجديد بخوض برشلونة على أرض أتلتيك بلباو، بينما يستضيف بايرن ميونخ فريق هرتا برلين.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 من أغسطس، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإسباني:

أتلتيك بلباو VS برشلونة، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ VS هرتا برلين، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

أولمبيك ليون VS أنجيه، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

دوري أبطال أفريقيا:

الزمالك المصري VS ديكيداها الصومالي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.