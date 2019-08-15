مباراة ليفربول وتشيلسي.. تعرف على تقييم اللاعبين في موقعة السوبر الأوروبي

ابتسم الحظ لنادي ليفربول بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الأربعاء، على ملعب ”فوادفون أرينا“ بمدينة إسطنبول التركية.

انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، تقدّم الفرنسي أوليفيه جيرو أولًا لتشيلسي في الدقيقة الـ36، قبل أن يتعادل السنغالي ساديو ماني لليفربول في الدقيقة الـ 48، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي الوقت الإضافي أحرز ماني الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الـ94، ثم أدرك الإيطالي الجنسية البرازيلي الأصل، جورجينهو، التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 101.

وفي ركلات الترجيح نجح ليفربول في التتويج بالفوز 5-4، بعد أن تصدى الحارس الإسباني أدريان للركلة الخامسة الحاسمة التي سددها تامي أبراهام، ليتوّج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي، وينجو من سيناريو الهزيمة مجددًا بركلات الترجيح، بعد أن خسر الريدز بطولة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي في افتتاح الموسم الكروي الإنجليزي.

ورغم الفوز الذي حققه ليفربول، فإن الفريق يعاني بشدة دفاعيًّا وفي وسط الملعب، وتعرض لخطورة بالغة وانفرادات بالجملة من لاعبي تشيلسي، ومن ألعاب مكررة طوال الـ120 دقيقة.

وأصبح واضحًا وبشدة أن الريدز يفتقد كثيرًا وجود صانع ألعاب أو عقل مفكر، وربما يندم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على قراراته في سوق الانتقالات الصيفية، التي لم ينتدب فيها سوى بعض الأسماء الشابة، دون أن يضم أي نجم يمكنه أن يمثل إضافة للفريق في مشواره للدفاع عن اللقب الأوروبي، أو المنافسة على البريمييرليج، لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 1990.

على الجانب الآخر، فإن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي نجح في إخراج فريقه من الحالة النفسية التي كان عليها اللاعبون عقب الخسارة برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد في أولى مباريات البريمييرليغ، وقدّم البلوز مباراة قوية، وكانوا الأقرب لانتزاع الفوز في الوقتين الأصلي والإضافي، لولا تألق الحارس أدريان في التصدي لبعض الفرص الخطيرة.

ورصدت صحيفة ”ميرور“ البريطانية تقييم لاعبي ليفربول وتشيلسي خلال كأس السوبر الأوروبي.

السوبر الاوربي : ليفربول 2 (5) × (4) 2 تشيلسي | اهداف المباراة + ركلات الترجيح HD ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/qsUZEeSxBc — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 15, 2019

تصدر ساديو ماني تقييم لاعبي ليفربول بعد أن أحرز هدفي فريقه في المباراة، وحصل على 8 درجات، وتساوى معه البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي لعب مع مطلع الشوط الثاني، يليه بـ7 درجات كل من الحارس أدريان وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وروبرتسون وفابينيو وميلنر وهندرسون ومحمد صلاح، وحصل على 6 درجات كل من جو غوميز وأوريغي وتشامبرلين وألكسندر أرنولد.

على الجانب الآخر، تصدر نغولو كانتي تقييم لاعبي تشيلسي بـ8 درجات، وحصل على 7 درجات كل من الحارس كيبا وزوما وإيمرسون وكوفاسيتش وبيدرو وبوليسيتش وجيرو، ونال 6 درجات كل من كريستينسين وأزبلكويتا وأبراهام وباركلي وتوموري وماونت.