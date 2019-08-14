ماذا قال الخبير التحكيمي جمال الشريف عن ستيفاني فرابارت حكم كأس السوبر الأوروبي؟

باتت الفرنسية ستيفاني فرابارت أول حكم سيدة تدير مباراة في بطولة كبرى تابعة للاتحاد الأوروبية عندما أدارت مباراة ليفربول وتشيلسي في إسطنبول في كأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء التي حسمها بطل دوري الأبطال بركلات الترجيح 5-4.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 2-2 ليلجأ الفريقان الإنجليزيان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء حيث أهدر تامي ابراهام الركلة الأخيرة لتشيلسي.

وقال السوري جمال الشريف الخبير التحكيمي في شبكة beINSPORTS الرياضية الناقلة للمباراة في تقييمه لأداء فرابارت ”التجربة الجديدة مثمرة جدا. طاقم التحكيم موفق وهادئ لكن فرابارت كانت هادئة وتصرفت بشكل صحيح وقريبة للغاية وتحركت بشكل إيجابي.

”قد يكون الرجال أفضل قوة لكنها كانت أكثر هدوء واكتسبت ثقة اللاعبين واحتسبت 20 مخالفة جميعها صحيحة. لكن الملفت حقا أداء المساعدين. الراية ترفع في توقيتها وبشكل سريع وبالتالي كل القرارات كانت ممتازة وسليمة للغاية“.

وأضاف الحكم السوري السابق في تعليقه على ركلة الجزاء الأخيرة لإبراهام التي حسمت البطولة ”هذه واحدة من ثلاث حالات نتوقف أمامها. لكن في المجمل أداء ستيفاني عاليا.

”حالة في الدقيقة 83 وإلغاء هدف لتشيلسي بداعي التسلل وهو ما فعلته ستيفاني واستعانت بتقنية الفيديو. الحالة الثانية في الدقيقة 99 والمخالفة صحيحة وركلة الجزاء صحيحة والتي جاء منها هدف تعادل تشيلسي.

”أما الحالة الثالثة فكانت ركلة ترجيح إبراهام حيث تقدم الحارس أدريان قبل تنفيذ الركلة وبالتالي يخالف القاعدة وينبغي أن تعاد الركلة وهذا دور الحكمة المساعدة وكذلك الاستعانة بتقنية الفيديو

وكانت فرابارت (35 عاما) أول سيدة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عندما قادت مباراة إميان أمام ستراسبورغ في أبريل/ نيسان الماضي وأصبحت أيضا أول سيدة تدخل قائمة حكام مباريات الدوري الفرنسي الموسم الحالي.

وأدارت أيضا نهائي كأس العالم للسيدات الشهر الماضي عندما فازت الولايات المتحدة على هولندا وساعدها مواطنتها الفرنسية مانويلا نيكولوسي والأيرلندية ميتشيل أونيل.

وتقام كأس السوبر الأوروبية بشكل سنوي بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي. وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي بينما تفوق تشيلسي على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.