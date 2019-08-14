أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي.. 2-2 (فيديو)

تقدم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي بهدف لصالح فريقه في شباك ليفربول، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ملعب ”فودافون أرينا“ في كأس السوبر الأوروبي، في صراع إنجليزي مثير على زعامة القارة العجوز.

واتسلم جيرو بينية سحرية من زميله وانفرد بمرمى الليفر وأودع الكرة في الشباك.

وتعادل ساديو ماني لليفربول مع بداية الشوط الثاني.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول نجح ساديو ماني في إضافة الهدف الثاني لليفربول، ولكن لم تدم الفرحة طويلًا حتى أدرك جورجينيو التعادل للبلوز.

وحصد ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا بينما توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي ليرسم الفريقان أول سوبر أوروبي بحضور إنجليزي.

ليفربول 1 × 1 تشيلسي | هدف ماني pic.twitter.com/hRNyrTS0rE — مجنوووون كوره (@XTbaC7uV5NrxStd) August 14, 2019

كاس السوبر الاوروبي | تشيلسي 2 × 2 ليفربول | هدف التعادل تشيلسي جورجينهو ???????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/Z3g1uG8xX6 — انا موت "0 " (@AS0S1S) August 14, 2019