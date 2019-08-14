أوزيل يسير بصحبة حارس شخصي بعد تلقيه تهديدات بالقتل (شاهد)

لا يزال مسعود أوزيل لاعب وسط آرسنال بحاجة لحراسة دائمة 24 ساعة، بعد تلقيه وعائلته تهديدات بالقتل عقب محاولة اعتداء وسرقة الشهر الماضي، عندما كان يركب سيارته مع زميله في النادي اللندني سياد كولاشيناتس.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن الدولي الألماني السابق شوهد مع الحراس، يوم الأربعاء، بعد استهدافه من إحدى عصابات لندن.

واتخذ لاعب وسط آرسنال التدابير الاحترازية اللازمة لحماية نفسه في أعقاب تهديدات ضده وأسرته، بعد حادث سرقة سيارته الشهر الماضي.

وأجبرت الشرطة أوزيل على الاختباء بعد حادث أمني الأسبوع الماضي، ولكن شوهد وهو يغادر منزله البالغ سعره تسعة ملايين جنيه إسترليني في هامبستيد هيث مع حارس شخصي.

وأعلنت الشرطة مطلع الأسبوع الحالي أنه تم توجيه تهم إلى رجلين فيما يتعلق بمحاولة الاعتداء على لاعبيْ آرسنال أوزيل وكولاشيناتس.

وأعلن آرسنال، يوم الجمعة، أن الثنائي لن يكون ضمن تشكيلة الفريق في المباراة الافتتاحية للدوري الممتاز يوم الأحد أمام نيوكاسل يونايتد والتي حسمها النادي اللندني بهدف نظيف.

وجاء في بيان للشرطة: ”تم اتهام رجلين بموجب المادة 4 أ من قانون النظام العام عقب حادثة وقعت في كامدن يوم الخميس الثامن من أغسطس الحالي. تم توجيه الاتهام إلى فرحات إركان 27 عامًا، وسلمان إكينشي 27 عامًا، في التاسع من أغسطس بعد الحادث، ومن المقرر أن يمثلا أمام المحكمة في هايبري كورنر في السادس من سبتمبر“.

ولم يتعرض أوزيل (30 عامًا) أو كولاشيناتس (26 عامًا) لأي أذى، لكن لم يعلن آرسنال توقيت مشاركتهما في المباريات.