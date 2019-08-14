محمد صلاح يتحدث عن الفوز بدوري أبطال أوروبا ويبعث برسالة لغوارديولا

قال المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا حلم للجميع، مشددًا على رغبته في الفوز أيضًا ببطولة السوبر الأوروبي، في مباراة الأربعاء بين ليفربول وتشيلسي، التي تستضيفها تركيا.

وأضاف صلاح في مقابلة حصرية مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، يوم الأربعاء، أن بطولة دوري أبطال أوروبا هي أكبر بطولة للأندية في العالم، والفوز به هو حلم لجميع الفرق واللاعبين والجماهير، مضيفًا أن الحلم أصبح حقيقة بالنسبة له بعد الفوز بالبطولة مع فريق ليفربول في يونيو/ حزيران الماضي.

وحول عدم إجراء فريق ليفربول ومدربه يورغن كلوب أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، قال: إن ”ذلك يثبت أن لدينا فريقًا جيدًا ولاعبين جيدين ومجموعة جيدة“.

وعما إذا كان سيجدد عقده مع ليفربول، قال صلاح: ”أنا سعيد في ليفربول، وسعيد في المدينة، أحب الجماهير وهم يحبونني، أنا سعيد في النادي، ولكن الوقت ما زال مبكرًا للتحدث عن هذا الموضوع“.

وعن مواجهة تشيلسي على لقب السوبر الأوروبي، قال صلاح: ”أحب هذه المباريات، فهي مباريات كبيرة ونهائية، هم يريدون الفوز مع المدرب الجديد (فرانك لامبارد)، ونحن نريد الفوز“.

وحول تصريحات بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بشأن أن الفوز بالثلاثية المحلية الموسم الماضي أهم من دوري الأبطال، قال صلاح: ”لا أدري ماذا قال لكن لو وضعوه في خيار بين لقب دوري الأبطال والبطولات المحلية الإنجليزي سيختار دوري الأبطال بالتأكيد. هذا رأيي ولا أتحدث عن رأيه بالتأكيد. دوري أبطال أوروبا أكبر بطولة قارية للأندية والفوز بها مهم للغاية“.

ويستعد سيتي وليفربول للمنافسة مجددًا على لقب الدوري الممتاز، حيث يسعى رجال غوارديولا إلى الفوز باللقب المحلي الثالث على التوالي.

وأنفق سيتي الكثير في سوق الانتقالات، حيث دفع 62.8 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) لضم لاعب خط الوسط رودري من أتلتيكو مدريد ، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني (72.4 مليون دولار) للبرتغالي جواو كانسيلو.