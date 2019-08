مباراة ليفربول ضد تشيلسي.. محمد صلاح يلبي رغبة طفل من ذوي القدرات الخاصة في تدريبات ”الريدز“

حرص الدولي المصري محمد صلاح، على تلبية رغبة طفل من ذوي القدرات الخاصة ”مبتور القدمين“ في تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي، قبل ملاقاة تشيلسي، غدًا الأربعاء، في مباراة السوبر الأوروبي.

ونشر حساب نادي ليفربول الفيديو عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، يوم الثلاثاء، حيث لاقى الفيديو ردود فعل إيجابية واسعة وإشادة بما فعله صلاح مع الطفل الذي كان يداعب الكرة برأسه بشكل رائع.

@MoSalah making memories with two children of the @UEFA_Foundation ❤️ #SuperCup pic.twitter.com/7n6K10tWe2

