مباراة ليفربول ضد تشيلسي.. محمد صلاح يلبي رغبة طفل من ذوي القدرات الخاصة في تدريبات ”الريدز“

حرص الدولي المصري محمد صلاح، على تلبية رغبة طفل من ذوي القدرات الخاصة ”مبتور القدمين“ في تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي، قبل ملاقاة تشيلسي، غدًا الأربعاء، في مباراة السوبر الأوروبي.

ونشر حساب نادي ليفربول الفيديو عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، يوم الثلاثاء، حيث لاقى الفيديو ردود فعل إيجابية واسعة وإشادة بما فعله صلاح مع الطفل الذي كان يداعب الكرة برأسه بشكل رائع.

وكان لصلاح صورة رائعة أخرى انتشرت منذ أيام لاقت ردود فعل إيجابية واسعة مع أحد الأطفال أيضًا تعرض لإصابة خلال ركضه للتصوير مع اللاعب المصري.

وكان لويس فاولر (11 عامًا) قد اصطدم في عمود إنارة، وسقط على الأرض والدماء تنزف من أنفه، بعد أن ركض هو وشقيقه ”إيزاك“ بجوار سيارة صلاح، يوم السبت، وهما يلوحان للاعب ليفربول، وبعد أن شاهد الولد الصغير يتألم، عاد صلاح بسيارته للاطمئنان عليه، قبل أن يلتقط معه الصور.

وألقى ”الفيفا“ الضوء على تصريحات الطفل الذي قال فيها: ”مو صلاح جاء على مقربة من حديقتنا ليتحقق ما إذا كنت على ما يرام وكان قلقًا جدًا بشأني، أحبه كثيرًا لأنه شخص رائع“.

"مو صلاح جاء على مقربة من حديقتنا ليتحقق مما إذا كنت على ما يرام وكان قلقا جدا بشأني،"

"أحبه كثيراً لأنه شخص رائع،"

الصبي "ذو الأنف المكسور" لويس فاولر يحكي قصة الصورة الشهيرة مع الملك المصري @MoSalah https://t.co/buD4Xndd28 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) August 12, 2019

اللاعب المصري يستعد لخوض مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، الأربعاء، في تركيا، ساعيًا لتحقيق لقب السوبر للمرة الأولى في تاريخه والثالثة في تاريخ اللاعبين العرب.

وساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعد غياب امتد لأربعة عشر عامًا، بينما تُوج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي في الموسم ذاته، ليتأهل الفريقان الإنجليزيان للسوبر الأوروبي.

صلاح له سجل حافل بالأهداف خلال مشاركاته أمام تشيلسي، ويملك 5 أهداف، ثلاثًا منها كانت بقميص بازل السويسري وهدفين مع ليفربول الإنجليزي.

افتتح صلاح أهدافه في شباك تشيلسي، حين كان لاعبًا لصفوف بازل السويسري، وجاء الهدف في مسابقة الدوري الأوروبي، في موسم 2012-13، في لقاء انتهى بفوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف.

هدف صلاح الثاني بقميص بازل ضد تشيلسي في لقاء كان ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في موسم 2013-14، في لقاء انتهى لصالح فريق صلاح بهدفين لهدف.