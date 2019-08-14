تقرير: زيدان على حافة الاستقالة من تدريب ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إن هناك أزمة حقيقية في أروقة نادي ريال مدريد الإسباني، على خلفية الفشل حتى الآن في ضم الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية إن عدم ضم بوغبا إلى الريال أصاب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي، بحالة غضب شديدة للغاية.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، عن الصحافي الإسباني الشهير دييغو توريس، قوله إن فشل صفقة بوغبا يجعل زيدان على حافة الاستقالة من تدريب ريال مدريد.

وأشار توريس إلى أن زيدان هدد بالاستقالة نظرًا لأنه وعد بوغبا بضمه إلى ريال مدريد في الموسم الجديد، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق، مما وضع ”زيزو“ في موقف شديد الحرج أمام مواطنه، الذي قال مرارًا إنه يريد خوض تحد جديد خارج ”أولد ترافورد“، بعد 3 مواسم قضاها رفقة مانشستر يونايتد، بعد انتقاله من يوفنتوس الإيطالي.

وتابع توريس بقوله: ”فشل صفقة بوغبا أدى إلى توسيع الفجوة بين زيدان ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لأن الأول كان يضع بوغبا بوصفه ركيزة أساسية لمشروعه الجديد في النادي الملكي“.

وازدادت صعوبة إتمام صفقة بوغبا في الميركاتو الحالي، نتيجة إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، يوم الخميس الماضي، ولن يكون باستطاعة المانيو ضم لاعب بديل قبل يناير المقبل.

وسوف تغلق سوق الانتقالات أبوابها في إسبانيا وعدد آخر من دول أوروبا يوم 2 سبتمبر المقبل.