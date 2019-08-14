مشاكل تواجه زيدان قبل انطلاق موسم ريال مدريد بأيام قليلة

اهتمت صحيفة “ ماركا “ بوضعية الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد قبل 4 أيام من بداية الدوري الإسباني حيث يواجه سيلتا فيغو السبت المقبل.

وأكدت الصحيفة أن الشكوك تزداد في المدرب الفرنسي بعد لقاءات الفترة الإعدادية، وأن الثقة العمياء في زيدان أصبحت في ظل القرارات التي اتخذها الطاقم الفني تثير التساؤلات في البيت الأبيض.

وحسب ماركا هناك قلق أن لا يتمكن اللاعبون الذين يبني مشروعه حولهم من أن يقدموا المنتظر منهم وخصوصًا لاعبين كانوا معه في الماضي كفاران وكروس وكارفاخال ومارسيلو وإيسكو والذين قد لا يجدون الطريق نحو القمة.

والأسوأ أن اللاعبين الذين ينتظر منهم تعويضهم فقدوا مراكزهم وفقدوا الثقة وبعضهم اعتقد أن الأمر سيتغير ولا شيء تغير.

وحتى رودريغو وكوبو لا ينظر لهما زيدان بكونهما مؤهلين للعب في الفريق الأول، ويعتقد أن عليهما البدء في الفريق الثاني رغم كونهما من أبرز إيجابيات الفترة الإعدادية.

وفي مكاتب البيرنابيو يعتقدون أن الوقت لازال ممكنًا للتغيير، لكن على زيدان أن يغير قناعاته وعدم التفكير في اللعب بـ3 مدافعين في وسط الدفاع لكونها لم تنفع الفريق وحتى هازارد لم يشعر بالراحة.

كما طرحت مشكلة فينسيوس جونيور الذي كان ينظر له على أنه من المواهب القادمة في الموسم الماضي والذي لا يشعره زيدان بأهميته وقدم مستوى أفضل من لاعبين يأخذون الأسبقية في الفريق.

ويبقى زيدان ينظر لكرة القدم كما يفكر فيها، ولذلك فموقفه لم يتغير من غاريث بيل وجيمس رودريغيز رغم كونهما لازال بإمكانهما اللعب في المستوى العالي، لكن المدرب الفرنسي لا يرغب فيهما برفقة ماريانو دياز ويطالب بإبعادهما عن الفريق.

اللقاء أمام سيلتا فيغو مهم لزيدان لكونه يعرف أن الجماهير تنتظر أكثر من فريقها، وهي أيضًا لا تغفر لأحد في حال الفشل.