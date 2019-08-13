مباراة ليفربول ضد تشيلسي.. يورغن كلوب يمتدح اختيار أول امرأة تدير السوبر الأوروبي

امتدح يورغن كلوب، مدرب ليفربول، تعيين ستيفاني فرابارت لتصبح أول امرأة تدير نهائي مسابقة كبرى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عندما يلتقي فريقه مع تشيلسي على لقب كأس السوبر، يوم الأربعاء، وقال إنها ”لحظة تاريخية“.

وقالت فرابارت، إنها ستثبت أن التحكيم النسائي لا يقل عن تحكيم الرجال.

وعن رأيه في القرار قال كلوب: ”أخيرًا حان الوقت. أنا سعيد بأن أشكل جزءًا من هذه اللحظة التاريخية. إنه قرار ذكي ومهم جدًا للعبة. ستكون المرة الأولى وأتمنى ألّا تكون الأخيرة“.

وأضاف المدرب الألماني، الذي قاد ليفربول للقبه السادس في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مازحًا: ”أنا متأكد من أننا سنحاول ألّا نصعب الأمور على طاقم التحكيم وسأظهر بأفضل سلوك ممكن وإلّا ستغضب أمي“.

وستحظى فرابارت (35 عامًا) بمساعدة من مواطنتها الفرنسية مانويلا نيكولوسي والأيرلندية ميتشيل أونيل.

وعمل الثلاثي معًا في مباريات كبيرة، حيث تولى هذا الطاقم قيادة نهائي كأس العالم للسيدات في فرنسا، لكن دون شك ستنصب الأضواء عليهن في إسطنبول.

وردًا على سؤال حول شعورها بالخوف من التعرض ”لانتقادات مضاعفة“؛ حال ارتكاب أي أخطاء، قالت فرابارت إنه حان الوقت لكي يُظهر التحكيم النسائي أنه جيد مثل تحكيم الرجال.

وتقام كأس السوبر الأوروبية بشكل سنوي بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي. وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بينما تفوق تشيلسي على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.