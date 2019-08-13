لامبارد قبل مباراة تشيلسي ضد ليفربول: نحن بحاجة إلى تجاوز رحيل هازارد

قال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، إنه لا يوجد حل فردي قد يعوض غياب الجناح إيدن هازارد وحث فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على تجاوز انتقال أحد أعظم لاعبيه.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد في يونيو حزيران الماضي مقابل نحو 100 مليون يورو (111.86 مليون دولار) كما ذكرت تقارير صحفية.

وخسر تشيلسي مباراته الأولى في الدوري هذا الموسم تحت قيادة لامبارد 4-صفر أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد، وسيواجه ليفربول في كأس السوبر الأوروبية، غدًا الأربعاء.

وقال لاعب إنجلترا السابق، إن فريقه يمكنه أن يتألق رغم رحيل هازارد كما فعل عند مغادرة العديد من اللاعبين المتميزين.

وأبلغ مؤتمرًا صحفيًا: ”كنت من أشد المعجبين بهازارد بصفتي أحد مشجعي تشيلسي كما لعبت معه وهو أحد أفضل لاعبي العالم بالتأكيد وكان في فترته أحد أكثر اللاعبين إنتاجًا وكان يتصرف كقائد“.

وأضاف: ”لا يمكن استبداله بشكل فردي بسبب مستواه الهائل لكن الأمر الإيجابي أننا نملك مجموعة لاعبين بإمكانها التقدم للأمام، وقبل هازارد غادر جون تيري وديديه دروغبا“.

وأكد لامبارد أنه سيواصل الاعتماد على العناصر الشابة في النادي رغم انتقادات مدربه السابق جوزيه مورينيو يوم الأحد.

وبدأ تشيلسي بتشكيلة شابة في أولد ترافورد تتضمن ميسون ماونت وتامي أبراهام، وقال مورينيو إنه كان من الأفضل الاستعانة بأصحاب الخبرات في مباراة بهذا الحجم.

وأوضح لامبارد: ”اخترت أفضل تشكيلة بغض النظر عن السن.

”إذا أظهر لاعبون قدرات جيدة في التدريبات فإنهم يستحقون فرصة، ولن أخشى الدفع بلاعب صاعد لأنه من المهم لتشيلسي أن يفعل هذا.

”أنا فخور بالطريقة التي لعبنا بها لكنني تعلمت بعض الدروس التي ستنفعنا في المستقبل“.

وأشار إلى أن مواجهة ليفربول تعني الكثير لتشيلسي بطل الدوري الأوروبي.

وتابع: ”أنا متفائل قبل مباراة الغد وفخور بأنني أدرب الفريق هنا، نعرف أنها ستشكل اختبارًا صعبًا، لكننا سنبذل أقصى جهد لنفوز بالكأس“.

وقال لامبارد إن المدافع أنطونيو روديغر والجناح ويليان غير جاهزَين لبدء اللقاء بينما، وسيقيم حالة لاعب الوسط نغولو كانتي، الذي جلس بديلًا في أولد ترافورد، بعد عودته من إصابة.