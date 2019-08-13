الفيفا يفرض غرامة على مانشستر سيتي بسبب الانتقالات دون حرمان من القيد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان، اليوم الاثنين، تغريم مانشستر سيتي بطل إنجلترا 370 ألف فرنك سويسري (380 ألف دولار) بسبب مخالفة لوائح انتقالات اللاعبين أقل من 18 عامًا.

ورغم ذلك لم يتعرض سيتي لعقوبة حرمانه من قيد اللاعبين الجدد.

وكان تشيلسي، منافس سيتي في الدوري الإنجليزي، تعرض لعقوبة حرمانه من ضم لاعبين جدد لمدة عام واحد إضافة إلى تغريمه 600 ألف فرنك سويسري في فبراير/ شباط الماضي بسبب مخالفة اللوائح المتعلقة بالانتقالات الدولية للاعبين أقل من 18 عامًا.

ويخضع سيتي لتحقيقات أخرى من الفيفا والاتحاد الأوروبي (اليويفا) فيما يتعلق باللعب النظيف المالي.

وقال الفيفا، إن لجنة الانضباط أخذت في اعتبارها أن سيتي ”أقر بالمسؤولية“.