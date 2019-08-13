بعدما أثارت جدلًا.. التفكير بمراجعة تدخل حكم الفيديو بحالات التسلل في الدوري الإنجليزي

ذكرت صحيفة ”ذا صن“، أن حالات التسلل التي يعلنها حكم الفيديو قد يتم التخلي عنها والاكتفاء فقط بالحالات التي تثير الاحتجاج بعد تجربة لتقنية الفيديو خلال الجولة الأولى.

وأُلغي هدف لمانشستر سيتي لكون رحيم ستيرلينغ كان متسللًا ببعض ملليمترات فقط في لقطة أثارت الجدل واتهم المدرب الإسباني بيب غوارديولا التقنية بأنها تقتل متعة كرة القدم.

ورغم كون الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حدد حالات قليلة لتدخل حكم الفيديو، لكن كل الأهداف تم التأكد من صحتها من قبل غرفة حكام الفيديو.

وبحسب الصحيفة، فلن يعد مسموحًا لحكام الفيديو بالتدخل في حالات التسلل سوى حال كانت احتجاجات من أحد الطرفين.

ورغم كون خبراء التحكيم في إنجلترا أكدوا صحة كل الحالات التي تدخل خلالها حكم الفيديو في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن نسبة كبيرة من الجماهير تعتقد أن الأمر مضر لمتعة كرة القدم كما جاء في استفتاء للصحيفة.

وما زال حكم الفيديو يثير الجدل في العالم، وسيشهد تغييرات مهمة من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”إيفاب“ ستعلن رسميًا في شهر آذار/مارس من العام المقبل.