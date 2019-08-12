مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. تعرف على تقييم بوغبا وراشفورد وماغواير ونجوم الفريقين

بداية ولا أروع، بعيدًا عن جميع التوقعات لنادي مانشستر يونايتد الذي سحق ضيفه تشيلسي برباعية نظيفة على ملعب ”أولد ترافورد“، في المرحلة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.

وقدّم مانشستر يونايتد عرضًا قويًا، بقيادة مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير، ليعلن أنه سيكون فريقًا مختلفًا عن الفريق الذي ظهر بمستوى متواضع الموسم الماضي، والذي احتل فيه المركز السادس، وفشل في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ونجح سولشاير في دعم دفاع مانشستر يونايتد، الذي كان كارثيًا الموسم الماضي، بلاعبين من العيار الثقيل، وهما هاري ماغواير، من ليستر سيتي، والذي أصبح أغلى مدافع في العالم، بعد صفقة وصلت قيمتها إلى 80 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى آرون بيساكا، من كريستال بالاس.

ولعب الفرنسي بول بوغبا دورًا كبيرًا في الانتصار العريض على تشيلسي، ونجح في أداء جميع أدواره الدفاعية والهجومية، وصنع الهدفين الثالث والرابع، ليفي بوعده لمدربه سولشاير، بأنه سيحترم قرار إدارة مانشستر يونايتد بعدم بيعه، وسيكون تركيزه رفقة الفريق خلال الموسم الحالي.

وعلى الصعيد الهجومي، كان الشاب ماركوس راشفورد في أوج تألقه، وأحرز هدفين من الرباعية.

وعلى الجانب الآخر، فإن المدرب فرانك لامبارد سيواجه موسمًا شاقًا رفقة تشيلسي، الذي افتقد أبرز نجومه، البلجيكي إدين هازارد، المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني، وفشل في ضم أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ نتيجة العقوبات المفروضة عليه، والتي حرمته من التعاقدات الجديدة لفترتي انتقالات.

وظهر البلوز بمستوى متواضع للغاية، وسوف يكون القادم أصعب على الفريق، الذي سيواجه ليفربول مساء الأربعاء المقبل، في إسطنبول، على كأس السوبر الأوروبي.

من جانبها، وضعت صحيفة ”غارديان“ تقييمًا للاعبي الفريقين خلال المباراة، وتصدره نجوم مانشستر يونايتد، حيث حصل بيساكا وماغواير وبوغبا وراشفورد على 8 درجات، وجاء باقي اللاعبين في المرتبة الثانية بالحصول على 7 درجات، وهم ديفيد دي خيا وفيكتور لينديلوف، ولوك شاو، وسكوت ماكتوميناي، وأندرياس بيريرا ومارسيال، وجيسي لينغارد.

وفي تشيلسي، جاء البرازيلي إيمرسون في المقدمة بـ7 درجات، يليه كل من الحارس كيبا وكريستنسن وجورجينيو وكوفاسيتش وماسون مونت، وروس باركلي وتامي أبراهام بـ6 درجات، ثم سيزار أزبيليكويتا وبيدرو بـ5 درجات، وحصل كيرت زوما على أقل درجة للاعبي الفريقين، بـ4 درجات فقط.